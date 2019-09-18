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Akçadağ Müftülüğü’ne Elbistanlı hemşerimiz atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya’nın Akçadağ İlçe Müftülüğü görevine Elbistanlı hemşerimiz Fatih Gökçek’i atadı.

Akçadağ Müftülüğü’ne Elbistanlı hemşerimiz atandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilçe müftüleri atamaları belli oldu. 2019 yılı İlçe Müftülüğü Sınavında başarılı olup tercihleri alınan personelin yerleştirme sonuçları yayınlandı. Son atama kararına göre uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli kademelerde görev yapan hemşerimiz Fatih Gökçek, Malatya’nın Akçadağ ilçesine müftü olarak görevlendirildi.

 


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