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Akbayır’la Nurhak yolunu bağlayan güzergahta çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nin Nurhak karayolu arasındaki bağlantı yolunda çalışmalara başladı.

Akbayır’la Nurhak yolunu bağlayan güzergahta çalışma
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 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarına Akbayır Mahallesi’nde devam ediyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akbayır Mahallesi ile karayoluna bağlantıyı sağlayan 1.5 kilometrelik yolda alt yapı iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Ekipler Akbayır Mahallesi ile bölgeden geçen Nurhak karayolu arasında bağlantı sağlayan yolda malzemeli serim ve sıkıştırma çalışmalarını sürdürüyorlar.


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