Akbayır’a yapılacak santralin ÇED iptal kararını Danıştay bozdu

Çevre örgütü Greenpeace Türkiye, Danıştay’ın verdiği bu kararın ardından sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nde, Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 400 MWe gücündeki termik santral projesine karşı, bölgede yaşayan 250 binden fazla insanla Ceyhan Nehri’nin geleceğini tehlikeye düşüreceği gerekçesi ile eleştirilerin odağında yer alıyor. Yıllardır kurulu bulunan termik santrallerin külünü yutan bölge halkı ise, yeni kurulacak santrallerle etraflarının çepeçevre sarılmak istendiğini belirterek, ‘Bu gidişle kaçacak yer kalmayacak. Çevremizi bacalar saracak ve tek göreceğimiz zehirli bulutlar olacak. Biz de bu çemberde sessiz sessiz ölmeyi bekleyeceğiz” cümleleri ile tepkilerini dile getiriyor.

Santral projesine karşı başlatılan hukuki süreçte, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi’nce ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması kararı verilmişti. Firma yetkilileri bu karara itiraz başvurusu yapmıştı. Danıştay, söz konusu başvuruyu görüştükten sonra kararını açıkladı. Danıştay, ÇED raporunun iptal kararını bozdu. Bu kararla ilgili olarak Greenpeace Türkiye’nin sosyal medya hesabından bir kampanya başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, Akbayır Mahallesi’nde yapılması planlanan bu santral hayata geçerse, Elbistan ve Afşin’de mevcut ve diğer projeler, bölgede 32 bin insanın erken ölümüne sebep olacak.” denildi.



