banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akbayır’a yapılacak santralin ÇED iptal kararını Danıştay bozdu

Diler Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’ne yapımı planlanan termik santral projesinin ÇED iptal kararı, Danıştay tarafından bozuldu.

Akbayır’a yapılacak santralin ÇED iptal kararını Danıştay bozdu
banner17
banner43

Çevre örgütü Greenpeace Türkiye, Danıştay’ın verdiği bu kararın ardından sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nde, Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 400 MWe gücündeki termik santral projesine karşı, bölgede yaşayan 250 binden fazla insanla Ceyhan Nehri’nin geleceğini tehlikeye düşüreceği gerekçesi ile eleştirilerin odağında yer alıyor. Yıllardır kurulu bulunan termik santrallerin külünü yutan bölge halkı ise, yeni kurulacak santrallerle etraflarının çepeçevre sarılmak istendiğini belirterek, ‘Bu gidişle kaçacak yer kalmayacak. Çevremizi bacalar saracak ve tek göreceğimiz zehirli bulutlar olacak. Biz de bu çemberde sessiz sessiz ölmeyi bekleyeceğiz” cümleleri ile tepkilerini dile getiriyor.  

Santral projesine karşı başlatılan hukuki süreçte, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi’nce ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması kararı verilmişti. Firma yetkilileri bu karara itiraz başvurusu yapmıştı. Danıştay, söz konusu başvuruyu görüştükten sonra kararını açıkladı. Danıştay, ÇED raporunun iptal kararını bozdu. Bu kararla ilgili olarak Greenpeace Türkiye’nin sosyal medya hesabından bir kampanya başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, Akbayır Mahallesi’nde yapılması planlanan bu santral hayata geçerse, Elbistan ve Afşin’de mevcut ve diğer projeler, bölgede 32 bin insanın erken ölümüne sebep olacak.” denildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Akbayır’a Yapılacak Santralin ÇED Iptal Kararını Danıştay Bozdu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatih Mehmet bostan 3 hafta önce

Bu kasabaya termik santralini isteyen vatan hainidir istemiyoruz insan hayatı bukadar ucuz olamaz devlet bunlara dur demeli kodamanlar para kazanacak diye insanlar ölmemeli o diler şirketi denen kodamanlar bütün çoluğun çocuğun vebali sizi yaksın inşAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz Elbistan 3 hafta önce

Koca ovayı bitirecekler.Su ova sulansa ufak bir devlete yeter, ama neredeee.Önce vatan deyil, önce yandaş bu devirde, yazık günah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı 3 hafta önce

Elbistan mahvolacak her taraftan kül duman nefes dahi alamayacağız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mahir 3 hafta önce

Bu santrali yapanları elbistanda oturacaksın.ama elbista halkına müstahak.elbistan halkına para sağlıktan daha önemli.ama şunu unutmayın ekilecek biryer kalmadığında artık santralın bacalarını kemirirsiniz.A santralini yapan almanlar demişki.türkler ne deli afşin elbistan ı kastederek sağlıklarını kaybedene kadar deli gibi çalışıyorlar sağlıklarını kaybedilirse kazandıkları paradan daha fazlasını sağlıklarını kazanmak için harcıyorlar demişler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sadettin 3 hafta önce

Eğerki elbistana bir santral daha yaparsanız insanlık adına utanç verici olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

Yapın kardeş yapın bu halkın ihtiyacı var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serkan 3 hafta önce

Öldürün bu milletin üstüne topak değil kül attınız ama sizin suçunuz yok size oy verenlerde ararım suçu bu millete en büyük kötülüğü yapıyorsunuz Allah ta sizden bunun hesabını sorar inşAAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat kızılcaobalı 3 hafta önce

Sana 5 kez eşk olsun danıştay niye bozdun boş ver sen milleti tek işimiz olsun depemizdeki bulutlar iş olmazsa daha bir sıkıntı

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar