Akbayır Mahallesi’nde çiftçiler bilgilendirildi

Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendislerinin katıldığı bilgilendirme toplantıları Akbayır Mahallesi’nde devam etti.
Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Oğuz Gültekin tarafından ilçeye bağlı Akbayır Mahallesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere bilgiler sunuldu.
Seminer şeklinde sunulan toplantıda, nitratlı gübrelerin yeni uygulama esasları, ÇATAK, İyi Tarım Uygulamaları, Sulamada yüzde 50 hibe desteği, Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor projelerinin yanı sıra buğdayda kuraklık verim sigortası hakkında genel bilgiler verilerek, sigorta yaptırma tarihinin 28 Şubat ta son bulacağı vurgulandı.
Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılması ile son buldu.