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Akbayır Mahallesi Muhtarı Çetin’den Büyükşehir’e sıcak asfalt teşekkürü

Akbayır Mahalle Muhtarı Kemal Çetin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Akbayır Mahallesi Muhtarı Çetin’den Büyükşehir’e sıcak asfalt teşekkürü

Akbayır Mahalle Muhtarı Kemal Çetin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çetin, Akbayır Mahallesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve Bakış Mahallesi’ne kadar uzanan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Çetin, “Yolumuzun eski hali çok kötüydü. Asfalt kaplaması bozulmuştu. Şimdi sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım kalitesi en üst seviyeye çıkartıldı. Kış mevsimi yaklaşırken mahallemize bu hizmetin gelmesi bizleri çok sevindirdi. Bu yoldaki çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç’a ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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koylu 2 ay önce

karahasanusagı mahallasinin yolları asırı derce kotu buna devletimizin el atmasını istiyoruz..

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