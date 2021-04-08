Akbayır halkından Başkan Tıraş’a teşekkür

Mahalle sakinleri, yaptıkları açıklamada, “Yeşil bir Elbistan için on binlerce fidanı İlçedeki vatandaşlarla buluşturan ve şehrin belli bölgelerine fidan dikimini gerçekleştirilmesinde katkı sunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tıraş’a, en son AK Partili Belde Belediye Başkanı Tahsin Öztunç döneminde binlerce ağaçlandırma işlerinin yapıldığı Akbayır mahallesinde binlerce fidanı toprakla buluşturmak için göstermiş olduğu destekten ve fidanların temininden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Mahalledeki içme suyu çalışmaları için de ayrıca şükranlarını sunan mahalle sakinleri, “Sayın Ahmet Tıraş’ın girişimleri sonucu Akbayır’daki şebeke yenilenmesi ile sağlıklı içme suyuna kavuşmasındaki desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiriz” dediler.