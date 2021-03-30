Akbalaban’dan yapılandırma hatırlatması

Akbalaban, konuyla ilgili konuşmasında, “17 Kasım 2020 ve 1 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruların alındığı 7256 Sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmada kurum olarak gerekli özveri ile çalışıp bu yapılandırma sürecini başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Vatandaşlarımızdan yapılandırma sonuç evrakı ulaşmayan var ise Müdürlüklerimizden temin edebilirler. Sigorta primi ve yapılandırılan diğer SGK borçlarının peşin ve ilk taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2021 Çarşamba günü sona ermektedir. Bu nedenle bu imkandan faydalanmak için gereken ödeme şartının süresinde yapılması gerekmektedir. İlk iki taksit veya peşin ödemenin süresinde yapılmaması durumunda yapılandırmalar bozulacaktır ve borç tutarı eski faizli haline dönecektir” dedi.

Ayrıca İl Müdürü Akbalaban “Yine aynı kanun uyarınca 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarımızdan ihya talebinde bulunanların da bu imkandan faydalanmak için en geç 31 Mart’a kadar ödemelerini yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, konuşmasının devamında, “Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşlarımızın 31 Mart’a kadar gelir testine müracaat etmesi halinde; gelir testi sonucunun brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkması durumunda Genel Sağlık Sigortası borcu silinecektir. Ayrıca gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden fazla olan genel sağlık sigortalılarımızın borçlarını faizsiz olarak ödemeleri için son gün 30 Nisan’dır” diyerek, vatandaşlara bu fırsatı kaçırmamaları konusunda hatırlatmada bulundu.