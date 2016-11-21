Akademisyenler Elbistan’ı gezdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu’na katılmak üzere gelen akademisyenler, sempozyumun ardından Elbistan’daki tarihi mekanları gezerek, bilgi aldılar.

Sempozyuma katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen yurt içi ve yurt dışındaki birçok üniversiteden bilim adamı, sempozyumun sona ermesinin ardından, tarihte önemli bir yerleşim merkezi olan Elbistan’a gelerek, Selçuklu dönemine ait eserleri ziyaret ettiler.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı rehberliğinde Elbistan’a gelen akademisyenler, ilk olarak Çarşı Atik Camiini gezdiler. Daha sonra Ulu Cami ve Himmetbaba Cami ve Türbesi’ni ziyaret eden akademisyenler, ziyaret ettikleri tarihi eserler hakkında Prof. Dr. Mehmet Özkarcı tarafından bilgilendirildi.

Tarihi eserlerin yapılış yılları, taşıdığı özellikleri ve mimari yapısı hakkında detaylı açıklamalar yapan Özkarcı, ziyaretler hakkında şunları söyledi:

“Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu’nu yaptık. Yurt dışı ve yurt içindeki çok sayıda üniversiteden çok sayıda bilim adamı bu sempozyuma iştirak ettiler. Biz burada tabii ki Selçuklu döneminden Maraş’ı medeniyet perspektifi içerisinde, tarihiyle, sanatıyla, edebiyatıyla kültürüyle inceledik. Biz daha önce de Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu yapmıştık. Akabinde Osmanlılar Döneminde Maraş Sempozyumunu ve Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumunu yaptık. Son olarak ta Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumunu yaparak, Maraş’ın Türk tarihi dönemindeki kronolojik olarak bütün evresini inceleyip, kayıt altına almış olduk. Böylece şehrimizin hafızasını belgelemiş olduk. Beraberinde de Selçuklular döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Elbistan’ı da bilim adamlarımızla birlikte ziyarete geldik. Elbistan tabii ki Anadolu Selçuklular döneminin önemli şehirlerinden bir tanesi. Elbistan daha sonra Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yapacak. Yani Anadolu’nun önemli şehirlerinden bir tanesidir.”

Sempozyuma 73 akademisyen katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı.