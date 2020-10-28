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AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Başkanı adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek kongre öncesinde AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Başkan adayı olarak Fırat Görgel belirlendi.

AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Başkanı adayı belli oldu
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AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi 7 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Mevcut İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’nin kongrede aday olmayacağını açıklaması ardından temayül yoklaması gerçekleşmişti. Temayülün ardından parti genel merkezine çağrılan isimlerden Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile başkan adayı olarak belirlendi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, adaylık süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile 7 Kasım 2020 Cumartesi Günü yapacak olduğumuz 7.Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımız Sayın Fırat Görgel olarak belirlenmiştir. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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AK Parti’nin Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Belli Oldu
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