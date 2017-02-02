AK Partili gençlerden örnek davranış

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları bünyesinde oluşturulan Yeni Seçmen Birimi’ne üye gençler, kış ayları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve sokak hayvanları için, şehrin değişik noktalarına yem bıraktılar.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, Yeni Seçmen Birimi’nde yer alan lise öğrencilerinin örnek bir davranışa imza attıklarını belirterek, tebrik ettiğini söyledi.

Karaç, “İslam Halifesi Hz. Ömer’in, ‘Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler’ sözünü düstur edinerek, AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı Yeni Seçmen Birimi olarak, Elbistan’da şu soğuk havada dışarda olan hayvanlar için şehrimizin değişik yerlerine yem bıraktık. AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı lise birimimiz olan Yeni Seçmen Birimimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve buna benzer örnek çalışmaları, ilerleyen dönemde de devam edecektir” dedi.

Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi Başkanı Orhan Önat ise, “AK Parti Elbistan Gençlik Kolları bünyesinde oluşturulan Yeni Seçmen Birimi olarak arkadaşlarımızla birlikte, şu soğuk kış günlerinde yem bulmakta zorlanan kuşlar ve sokak hayvanları için şehrimizin değişik noktalarına, kaplar içinde yem bıraktık. Parklar, bahçeler ve değişik alanlara bıraktığımız yemlerin dağıtımında arkadaşlarımız gönüllü olarak görev yaptılar. Bu organizede yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



