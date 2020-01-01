AK Parti’den termik santralin kapatılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cuma Öztunç’un da yer aldığı toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, süreci yakinen takip ettiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, santrallere çevre yatırımları için tanınan sürenin 31 Aralık 2019’da dolmasının ardından harekete geçtiğini ve santrale kömür taşıyan bant yollarının mühürlendiğini kaydeden Öçal, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın ve çevrenin sağlığının korunması amacıyla her türlü tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Santralin çalışmaları, geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar bugün itibariyle durduruldu. İşçilerimizin mağdur edilmemesi ve enerji ile ilgili bir sıkıntı yaşanmaması açısından ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Buradan alınan sonuçları da halkımızla paylaşacağız. Bilgilendirmelerimizin devamı gelecek. AK Parti iktidarı ve hükümeti olarak bu konuda çevreye karşı duyarlılık konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik. 31 Aralık olarak verilen son tarihin akabinde uygulama aşaması bugün gerçekleştirildi.”







