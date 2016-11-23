AK Parti’den Öğretmenler Günü ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyarette konuşan Başkan Kısaca, Elbistan’da 2011 yılından bugüne kadar 25 yeni okul binası yapıldığına dikkat çekti ve sınıf mevcudunun da 70’lerden 26’ya düştüğüne işaret etti.

Kısa bir süre önce yeni binasına taşınan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hem hayırlı olsun, hem de Öğretmenler Günü kutlaması anlamını taşıyan ziyarette ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’a çiçek takdim edildi.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan’ı eğitimde bir marka şehir haline getirmek için gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Elbistan’ın eğitim yatırımları noktasında çok üst düzey bir seviyede olduğunu anımsatan Bayazıt, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu özel ve anlamlı günde hatırlanmak adına AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Sayın Yunus Kaan Kısaca’ya, Kadın Kolları Başkanı Sayın Elife Aynur Soydan’a ve değerli yönetim kurulu üyelerine Elbistan’da görev yapan tüm öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir hedefimiz var. Elbistan’ı eğitimde bir marka şehir yapmak istiyoruz. Bunun için de devlet yatırımlarının Elbistan’a getirilmesi ve kazandırılması noktasında başta Sayın Başkanım ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Elbistan hak ettiğinden fazla yatırım alıyor. Bunun karşılığını ve semeresini de bizler görüyoruz. Destekleriniz ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu uyumlu çalışma, ileriki dönemlerde de devam eder. Bizleri onure ettiniz” dedi.

Kendisi de emekli öğretmen olan AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan ise, “Öğretmenlerimiz; her türlü desteğe, sevgiye, iyiliğe, takdire, saygıya layıktır. Ben böyle büyük bir teşkilatın mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sizlerin nezdinde bütün öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca da, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında ilçeye eğitim alanında kazandırılan yatırımların büyüklüğüne vurgu yaptı.

Elbistan’da devlet tarafından verilen eğitim kalitesinin her geçen yıl arttığını ve özel okullarla yarışır hale geldiğini anımsatan Başkan Kısaca, “Milli Eğitim Müdürümüze yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt nezdinde bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Onlara minnettarlığımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Bizler de AK Parti olarak eğitim ve eğitimciye destek olma anlamında gereken ne varsa hem hükümetimiz, hem milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız olarak bütün gayretimizi ve çabamızı gösteriyoruz. Bu yolda da hızlı bir şekilde çaba sarf ediyoruz. 2011’den bu tarafa bölgemize yapılan okullarımızın sayısının 25’e ulaşması, Türkiye genelindeki yatırımlar hesaplandığında büyük bir bütçenin bölgeye ayrılması ve burada artık spor tesisleri, oyun alanları, park bahçe düzenleri yapılmış okulların memleketimize kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri olan Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey’e teşekkür ediyoruz. Sayesinde memleketimizde 60-70 kişilik sınıflardan 25-26 kişilik sınıflarda ders verilmeye başlandı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu ortalama daha da düşecek.