AK Parti’den muhtarlar buluşması

Toplantıda muhtarlara hitap eden Başkan Tıraş, Elbistan’ın çözülemeyecek sorunu olmadığını belirterek, “İlçemizin en ücra köşesine kadar hizmet götüreceğiz” ifadesini kullandı.

Muhtarlar buluşmasına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Cihan Çınar ile kurum müdürleri ve büyükşehir belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptı.

Konuşmasına, muhtarlarla istişareye önem vereceklerini vurgulayarak başlayan Başkan Tıraş, Bundan sonra istişarelerimize devam edeceğiz. Sizlerle birlikte Elbistan’ımızın sorunlarını çözeceğiz. Hep beraber çalışacağız” dedi.

‘Elbistan bizim’ diyen Başkan Tıraş, “Elbistan’ın elle tutulur çok eksikleri yok. Çözülmeyecek işlerimiz de yok. Para var ve pul var. Sadece istişare eksikliğimiz var. Teşkilatlarımızın, belediyelerimizin çözmeyeceği hiçbir şey yok. Aşamayacağımız sorun yok. Elbistan bizim. En ücra köşesine kadar bizim. Ayrım gözetmeksizin hep beraber bir olacağız. Birimizin diğerimizle sorunu yok. Sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Eksikliklerimizi tamamlayacağız canım kardeşlerim” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Cihan Çınar da ilçedeki planlamalara ilişkin bilgiler aktardı.

Toplantıda selamlama konuşması yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kırsal mahallelere ziyaretler gerçekleştirdiğini ve önümüzdeki 3 yıllık hizmet planlamasını hazırladıklarına işaret etti.

Elbistan Belediyesi olarak kıt imkanlarla hizmet götürme gayreti içinde olduklarını anlatan Başkan Gürbüz, “Mahalle mahalle gezerek sorunları yerinde tespit ediyoruz. Karış karış gezip talepleri dinliyoruz. Çok ciddi sıkıntıları olan bir belediye devraldık. 2 bin 500 km2 bir alana sahip ilçeye hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Sıkıntıların farkındayız ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. İlçe başkanımız, büyükşehir belediyemizle birlikte 2021, 2022, 2023 planlamalarımızı yapmış durumdayız. Temel ihtiyaçlardan başlamak kaydıyla; mahallelerimizi de fiziki yakınlıklarını göz önünde bulundurarak gruplayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları da sorun ve taleplerini dile getirdi. Ayrıca muhtarların talepleri, yazılı olarak da alındı.











