AK Parti’den minik öğrencilere 5 bin maske

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, okula ilk adımlarını atan birinci sınıf öğrencileri için 5 bin adet tıbbi maske temin ettiklerini söyledi.

Maskelerin, yüz yüze eğitim devam ettiği okullarda Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce dağıtılacağını belirten Başkan Tıraş, “İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, 21 Eylül’den beri eğitimlerini yüz yüze sürdürüyorlar. Tabi pandemi sürecindeyiz ve çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Biz de çocuklarımızın bu süreçte sağlıklarını korumaları için 5 bin adet maske temin ettik. Bu maskeleri, okullara dağıtılması için Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etik. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için devletimizin kurumları tedbirleri en üst düzeyde aldı. Bizler de ilçemizde bu tedbirlere ek olarak üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli bir eğitim yılı diliyoruz” ifadelerini kullandı.