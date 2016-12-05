AK Parti’den Madenciler Günü ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyet, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletmesi’nde çalışan işçiler ve Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, Türkiye’nin en büyük kömür rezervlerine sahip olan bölgede çalışan madencileri, Dünya Madenciler Günü’nde yalnız bırakmadı. Büyükşehir belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla önce Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ne giden AK Parti heyeti, daha sonra da Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyet, ziyaretin ilk durağında AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak’la makamında görüştü. Daha sonrada işletmenin yemekhanesine geçen AK Parti heyeti, burada işçilerle birlikte yemek yiyerek Dünya Madenciler Günlerini kutladı. AK Parti heyeti, buradaki temaslarının ardından Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi’ne geçti. Burada da Sendika Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetimi ile görüşen Başkan Kısaca ve beraberindeki heyet, Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.

Ziyaretleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğümüzü ve Maden-İş Sendikamızı ziyaret ettik. Burada madencilerimizle görüştük. Hem bu anlamlı günlerini kutladık, hem de sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinledik. Yeraltı kaynaklarımızı, insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunmak adına, dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak, yerin metrelerce altında canlarını hiçe sayarak verilen mücadeleyi, birlikteliği ve dayanışmayı gösteren madenci kardeşlerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyor, bu uğurda yaşamını yitiren maden şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde saygıyla anıyor, tüm maden emekçilerine aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak ve Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



