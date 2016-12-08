AK Parti’den Kaymakam Akkoyun’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u hizmete başlayan yeni Hükümet Konağı’nda ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Elbistan’a kamu yatırımları arasında son dönemde kazandırılan en önemli projelerden biri olan Hükümet Konağı, geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı. Yıkılan eski binanın olduğu bölgede ise moloz kaldırma işlemleri devam ediyor. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Kent Müzesi’ne dönüşecek eski polisevi binasına kadar olan bölüme kent meydanı yapılacak.

Müstakil binalarına taşınan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü haricinde diğer kurumlar da yeni Hükümet Konağı’nda hizmete vermeye başladı. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyet, hayırlı olsun dileğinde bulunmak amacıyla Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Akkoyun’a, üzerinde Osmanlı Tuğrası olan tablo hediye eden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, yaptığı değerlendirmede, “Yeni Hükümet Konağımızın hizmete geçmesinden dolayı Sayın Kaymakamımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Kaymakamımızın nezdinde buraya taşınan kurumlarımızın personeline de hayırlı olsun diyoruz. Bu binanın temelinin atılmasından bu tarafa Sayın Kaymakamımız her şeyini kontrol ederek, güzel bir eser ortaya çıkmasında vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal Bey’e de bölgemiz başta olmak üzere tüm Kahramanmaraş’a bu tür devasa yatırımları kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Elbistan’ımıza ve halkımıza hayırlı olsun. Allah, hayırlı işlere imza atmak nasip eylesin” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, Elbistan’ın hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak, “AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki heyetin ziyaretleri bizleri memnun etti. Elbistan’da yeni bir hükümet konağı binası ihtiyacı vardı ve vatandaşlarımızın da uzun süredir talep ettiği bir yatırımdı. 2 yıla yakın bir sürede şükürler olsun ki istediğimiz şekilde ve özel bir mimari proje ile tamamlandı. 1 ay gibi bir süredir de kurumlarımızla kullanmaya başladık. Elbistan’da Hükümet Konağımızla birlikte bu kış gelmeden birkaç büyük yatırım daha faaliyete geçecek. 400 yataklı hastanemizi de hizmete açacağız. 20 civarında okul hizmete girdi. Bunların yanında eğitimden spora birçok alanda büyük yatırımlar gerçekleşiyor. Elbistan, en güzel hizmetlere layık. Özellikle kamu hizmet binalarının yenilenmesi, kapasitesinin arttırılması çok önemli. Bunu birkaç yıl önce planlamıştık ve bugün de hayata geçtiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur” şeklinde konuştu.

Elbistan’ın daha modern ve yaşanabilir bir şehir olması için çaba gösterdiklerini belirten Kaymakam Akkoyun, “Vatandaşlarımız buranın gerçek sahipleridir. Vatandaşlarımız başta olmak üzere, bütün Elbistan’a ve bütün çalışanlarımıza hayırlı olur inşallah. Hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah. Bu hizmetler, kolay gerçekleşmiyor. Büyük bir gayretin sonucu, mücadelenin sonucu. Bizler yerel yöneticiler olarak, merkezi idarenin taşra temsilcileri olarak, planlanan, yatırım programına alınan yatırımları takip etmek bizim görevimiz. Bu görevimizi gerçekleştirdiğimizi ümit ediyorum. Bu yatırımların programa alınması ve ödeneklerinin temin edilmesi kolay bir iş değil. Bu noktada çok büyük bir emeği olan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal Beyefendiye teşekkür etmek istiyorum. Bu hizmet binası başta olmak üzere diğer yatırımlarda kendisinin çok büyük emeği var. Bizlere her zaman destek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımlar inşallah devam edecek. Elbistan’ımızı daha yaşanabilir, daha modern bir şehir yapma noktasında bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



