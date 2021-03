AK Parti’den Kadınlar Günü’nde karanfil jesti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, Kadın Kolları Teşkilatı ve parti yöneticileri, Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı ve Hulusi Efendi Bulvarı’nda karanfil dağıtarak kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Program sonrasında değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kadınların hayatın merkezinde olduğunu söyledi.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Doğumdan ölüme, yaşamımızın her anında varlıklarıyla desteklerini esirgemeyen; eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verenler fedakâr kadınlarımızdır. Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan kadınlarımız bu topraklara can suyu vermiş her bir eserde ve sahibinde mutlaka Anadolu kadınının imzası vardır. Öyle ki bizim kadınımız çalışkanlığı, fedakârlığı, mücadelesi ile yorulmadan, usanmadan nesiller yetiştirmiş, üretime, bilime, ticarete, eğitime hayat vermiştir. Geçmişinden aldığı gücün ışığında kadınlarımız bugün de aynı heyecan ve cesaret ile istikbalimizin güvencesidirler” dedi.

Başkan Tıraş, “Başta şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin karanfil jesti karşısında mutluluklarını dile getiren kadınlar da hatırlanmaktan dolayı teşekkür ettiler.