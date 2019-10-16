AK Parti’den Jandarma’ya moral ziyareti

AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan ve rütbeli personel tarafından karşılandı.

Burada personelle görüşen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, “Allah ordumuzu muzaffer kılsın inşallah. Suriye’ye huzuru götürecek ordumuz, yöre halkını terör örgütünün baskısından kurtaracak. Bu operasyon ile sınırlarımız terör belasından kurtulacak. Söz konusu olan vatandır. Barış Pınarı Harekatı, dosta güven, düşmana korku harekatıdır. Orada çarpışan Mehmetçikler milletimizin, hepimizin evlatlarıdır. Onlara destek çıkmak bu vatanın evladı olan herkesin hepimizin görevidir. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizledir. Allah yardımcıları olsun" dedi.

Ziyaretin ardından AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.











