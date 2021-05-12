AK Parti’den Hemşireler Günü jesti

lbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşirelere gül takdim etti.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne giden AK Parti Elbistan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret ederek ‘12 Mayıs Hemşireler Günleri’ni kutladı.

Sağlık çalışanlarına tek tek gül takdim eden Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada hemşirelerin büyük bir fedakârlık içinde çalıştığını, hastalara büyük bir dikkat, sevgi, hoşgörü ve şefkatle hizmet verdiğini belirterek, “Hemşirelerimizin Hemşeriler Günü’nü kutlamak ve moral vermek amacıyla devlet hastanesini ziyaret ederek hemşerilerimize çiçek takdiminde bulunduk. Covid-19 salgını sürecinde de hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan hemşirelerimizin hemşireler gününü kutlar başarılı, sağlıklı ve mutlu günler dilerim” dedi.