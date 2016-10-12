AK Parti’den Fırat Kalkanı Gazisine geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye’nin Ziyara bölgesinde DAEŞ’e bağlı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Elbistanlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerde görev yapan Elbistanlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş, ÖSO tarafından kontrol edilen Ziyara'ya sızma girişiminde bulunan DEAŞ terör örgütü üyeleri ile arasında çıkan çatışmada yaralanmıştı. 1 askerin de şehit düştüğü çatışmada yaralanan Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş, Kilis Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Söğütlü Mahallesi’ndeki baba ocağına dönen Aktaş’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette bir değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de DAEŞ’e karşı sürdürdüğü operasyonun sınır güvenliği için önemine değindi.

Yaklaşık 50 gündür Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek veren TSK’nın cansiperane bir şekilde görev yaptığını kaydeden Başkan Kısaca, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde önemli bir görevi yerine getiriyor. Terör örgütü DAEŞ’e karşı verilen bu mücadele sınır güvenliğimiz için olduğu kadar, bu terör örgütünün mağdur ettiği Suriyeliler için de önemli. Şuana kadar büyük ilerleme kaydedildi. Bu operasyon sırasında şehit düşen askerlerimiz oldu. Yaralılarımız var. En son DAEŞ’in gerçekleştirdiği saldırıda hemşerimiz Uzman Çavuş Mustafa Aktaş da yaralandı. Tedavisi yapıldı ve memleketine döndü. Allah’a şükür sağlık durumu iyi. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Uzman Çavuş Mustafa Aktaş ve ailesi de, Başkan Kısaca ile beraberindeki heyete teşekkür etti.



