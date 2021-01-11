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AK Parti’den Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti’den Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti
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Ziyaret heyetinde AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen ve ilçe yönetimi yer aldı. Başkan Tıraş, ziyarette Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Elbistan’ın her yönden gelişmesi ve büyümesi için çaba gösterdiklerini belirten AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünyadaki gelişmeleri doğru analiz edebilen, halkımızı objektif bilgilendirmeyi kendisine ilke edinmiş basın mensuplarımızın varlığı, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşmasının en önemli unsurlarından biridir. Milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız, aynı zamanda ülke demokrasimizin vazgeçilmez parçalarıdır” dedi.

Başkan Tıraş, “Ülkemizin ve şehrimizin kıymetli basın mensupları, coğrafyamızın dününü, bugününü ve ihtiyaçlarını iyi bilen birbirinden kıymetli meslek mensuplarından oluşmaktadır. Bu sebeple bizler de basın mensuplarımızın yaklaşımları, öngörüleri ve önerilerini her zaman dikkate almaktayız. Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getirebilmek adına gösterdikleri çabalarını her zaman tebrik ve takdir ettiğimiz basın mensuplarımızın, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri de nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür ettiler.


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AK Parti’den Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti