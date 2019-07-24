AK Parti’den Basın Bayramı ziyareti

Ziyarette bir değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, gazetecilik mesleğinin fedakarlık ve özveri ile yapıldığını belirterek, “Fedakarlıkla çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan değerli basın mensuplarımız, insanlığa hizmet etmektedirler. Her türlü şartta büyük bir irade ve fedakarlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum. Basın yayın kuruluşlarında meslek ve vatan aşkıyla çalışarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilçemizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan; ilçemizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik de, “Demokrasiye, millet iradesine ve ülkemizin kardeşliğine sahip çıkan ilkeli ve tarafsız haber yapmayı ilke edinen kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi yönetim kurulu üyesi Meltem Göçer de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







