AK Parti’den Başhekim Yasım’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Cuma Öztunç ve belediye meclisi üyeleri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

Başhekim Yasım’a yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, yaptığı değerlendirmede,

“Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın destekleri ile il statüsünde hizmet eden Elbistan Devlet Hastanesine ataması yapılan Sayın Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun demek için buradayız. Hastanemiz, şuanda il düzeyinde sağlık hizmeti veriyor. Prof. Dr. Alptekin Yasım hocamızla birlikte de inşallah daha ileriye gidecek. Biz de bu süreçte kendisine her zaman yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.



