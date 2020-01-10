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AK Parti’den 10 Ocak Gazeteciler Günü ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerini ziyaret etti.

AK Parti’den 10 Ocak Gazeteciler Günü ziyareti

Başkan Sungur, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı değerlendirmede, “Kamuoyunun bilgiye ve habere ulaşması, aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve haberdar olması doğrultusunda, her türlü fiziki ve doğal şartta görevlerini yapan, gazetecilik mesleğinin zor ve zamansız şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin önemli bir toplumsal görev üstlenen tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, “Herkes çalışırken onlar çalışır ve herkes dinlenirken onlar yine çalışır. Herkes uyurken de onlar yine çalışıyordur. Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan veya dağıtımcı tüm gazetecilere, her mecrada halkın habere ve bilgiye ulaşımını sağlayan, camianın her bir ferdine emekleri için teşekkür ediyorum. Nerede bildiğimiz ve duyduğumuz bir konu varsa bize gelene kadar bir habercinin, bir matbaanın, bir editörün, bir yazarın parmağı vardır. Kendilerini ekranlarda, sayfalarda, sitelerde görmesek de, gördüğümüz ve öğrendiğimiz her haberde onlar vardır.

Toplumsal bilinci, insani değerleri, kişisel hakları ve kamu yararını gözeterek emek veren, hızla akan çağımızın günlerinde fedakârca çalışarak olayları ve haberleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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