AK Parti’de ilçe başkanının ismi ileri bir tarihte açıklanacak

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı’nı belirleyecek mülakat, Ankara’da parti genel merkezinde yapıldı. Genel merkezde yapılacak mülakata, başkan adaylarından Ahmet Tıraş, Elife Aynur Soydan ve Ramazan Yıldırım’ın çağrıldı. 3 aday, AK Parti Genel Merkezi’nde mülakata alındı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında oluşturulan komisyon, değerlendirmesini tamamladı. Ancak, ilçe başkanlığına getirilen ismin açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.

AK Parti’nin Elbistan İlçe Başkanı olan ismin açıklanması ile birlikte 7. Olağan Kongre süreci de başlayacak.