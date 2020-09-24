AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, başkan yardımcılığına seçilen isimlere görevlerinde başarılar diledi.
AK Parti’de görev dağılımı belli oldu
AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda Ahmet Tıraş başkanlığındaki ilk toplantısının ardından görev dağılımını belli oldu.
24 Eylül 2020 Perşembe 14:10
AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, başkan yardımcılığına seçilen isimlere görevlerinde başarılar diledi.
Hani karşılama ve uğurlama bşkn.yardımcıları yok adam çok 30 tene herbirini biryerlere yazaydız da onnar başgan olaydı ayıp etmişsiz
Başarılar dileriz
Adam daha yeni gelmiş hele bir görevinin başına geçsin bişey yapmazsa hepimiz eleştiririz ancak bugünden adama laf söylemek aklı çalışan insan işi değil
AHMET TIRAŞ ARKADAŞIMA VE YÖNETİMİNE YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİM İLÇEMİZ İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPACAGINA İNANCIM TAMDIR.
ahmet başkana ve yönetimine hayırlı olsun
Allah hayırlı eylesin.
Görev dağılımıymış! Yapacağınız iş milletvekillerini karşılayıp uğurlamak. Problem mi çözeceksiniz sanki...