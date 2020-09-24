AK Parti’de görev dağılımı belli oldu

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı görevini teslim alan Ahmet Tıraş, yeni yönetimi ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, teşkilattaki görev paylaşımı yapıldı. Buna göre, İlçe Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığına Ertuğrul Sönmez, İlçe Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığına Ramazan Yıldırım, İlçe Seçim işleri Başkan Yardımcılığına Alper Arslan, İlçe Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığına Mahir Özdoğan, İlçe Soysal Politikalar Başkan Yardımcılığına Recep Çevik, İlçe Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına Mahmut Yılmaz, İlçe Ekonomi İşler Başkan Yardımcılığına Ali Sungur, İlçe Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkan Yardımcılığına Belgin Karataş, İlçe Mali ve İdari işler Başkan Yardımcılığına Sinan Kibar ve İlçe Sekreterliğine Muhammed Cuma Öztunç seçildi. Söz konusu görev dağılımına oy birliği ile karar verildi.







AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, başkan yardımcılığına seçilen isimlere görevlerinde başarılar diledi.