AK Parti yönetiminden ETSO’ya ziyaret

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Başkan Yardımcısı Belgin Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Kırılmaz ile Durdu Kuş, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’na iadeyi ziyarette bulundu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Topal ve Yaşar Kara ile Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli tarafından misafir edilen AK Parti heyeti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi ve burada yapılan yatırımlar ile tüzel kişilik çalışmaları süren Elbistan Besi Organize Sanayi Bölgesi hakkında Başkan Tıraş ve yönetimine bilgiler verdi.

Elbistan esnafı ve oda üyelerinin yaşadığı sorunlar ile çözüm yollarının da görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Paksoy, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Başkan Yardımcısı Belgin Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Kırılmaz ile Durdu Kuş’a teşekkür etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise, Elbistan’a en iyi hizmeti sunabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, bu süreçte odalar ve sivil toplum örgütleri ile yakın temas içerisinde olacaklarını söyledi. Başkan Tıraş, misafirperverliklerinden dolayı ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetimine teşekkür etti.









