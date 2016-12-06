AK Parti yönetimi, Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Elbistan Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Fabrika Müdürü Ahmet Büyük’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Fabrika Müdürü Ahmet Büyük ve Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ile bir araya gelen AK Parti yönetimi, işçilerle de görüştü.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Bölgemizin ekonomik anlamda en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Elbistan Şeker Fabrikası’nda Müdürümüz Ahmet Büyük ve Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanımız Mehmet Kılıç ile görüş alışverişinde bulunduk. Fabrikanın şuan ki genel durumunu öğrendik. Kampanya dönemini tamamlamak üzereler. Fabrikamız şuanda tam kapasite ile çalışıyor. Fabrikamızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için atılacak adımlar üzerine görüşme yaptık. Sorunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Elbistan Şeker Fabrikası’nın atık su arıtma tesisi başta olmak üzere personel ihtiyacı gibi konuları zaten bizzat takip ediyoruz. Bun konularda geçtiğimiz günlerde Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüzü ziyaret etmiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda hayırlı haberler alacağız.”