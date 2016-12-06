Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti yönetimi, Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Elbistan Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Fabrika Müdürü Ahmet Büyük’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Bu haber kez okundu.

AK Parti yönetimi, Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Elbistan Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Fabrika Müdürü Ahmet Büyük’ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Fabrika Müdürü Ahmet Büyük ve Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ile bir araya gelen AK Parti yönetimi, işçilerle de görüştü.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Bölgemizin ekonomik anlamda en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Elbistan Şeker Fabrikası’nda Müdürümüz Ahmet Büyük ve Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanımız Mehmet Kılıç ile görüş alışverişinde bulunduk. Fabrikanın şuan ki genel durumunu öğrendik. Kampanya dönemini tamamlamak üzereler. Fabrikamız şuanda tam kapasite ile çalışıyor. Fabrikamızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için atılacak adımlar üzerine görüşme yaptık. Sorunları ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Elbistan Şeker Fabrikası’nın atık su arıtma tesisi başta olmak üzere personel ihtiyacı gibi konuları zaten bizzat takip ediyoruz. Bun konularda geçtiğimiz günlerde Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüzü ziyaret etmiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda hayırlı haberler alacağız.”

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük ile Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET 2 hafta önce

ülkenin çivisi fırttı..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mete46 2 hafta önce

Ceyhanın kirletilmesi olayınıda sordun mu!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mustafa 2 hafta önce

sayın başkan ceyhan ı kirletmesi içini sızlatmıyormu sorsaydın.inşAllah görevden alınır.inat etmiş gibi kirlilik iki katına çıktı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bilal yuzbasi 2 hafta önce

Bu faprikalar sayasinde hepimiz ekmek yiyoruz kirlilik dunyanin hertarafinda var. Meyve veren agac taslanir yolumuza ilk gunku askla devam ediyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
ALİ 2 hafta önce

SAYIN BAŞKANIM DOGAL YAŞAMA NE ZAMAN GEÇECEZ.ARITMA ÇİHAZI NE ZAMAN GELİYOOR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
salih 2 hafta önce

Ak parti yönetiminin aktif olmasını olumlu buldum.

Cevapla
Beğenmedim! (1)

banner27

banner29