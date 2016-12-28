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AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Özer, hayatını kaybetti

AK Parti Elbistan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Özer (61), 6 ay önce yakalandığı lenf kanserine bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği sonucunda yaşamını yitirdi.

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AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Özer, hayatını kaybetti

AK Parti Elbistan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Özer (61), 6 ay önce yakalandığı lenf kanserine bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği sonucunda yaşamını yitirdi.

Elbistan’da uzun bir süredir mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren AK Parti Elbistan Yönetim Kurulu Üyesi Aladdin Özer’e, 6 ay önce lenf kanseri teşhisi kondu. Tedavi süreci devam eden Özer, yakalandığı hastalığın bünyesini zayıflatması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş’a sevk edilen ve yoğun bakıma alınan Özer, doktorların tüm çabasına rağmen kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybetti.

2 dönemdir İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Özer’in vefatı, AK Parti camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Özer’in cenazesi, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü defnedildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, uzun süredir omuz omuza çalıştıkları Özer’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Üzüntümüz büyük. Alaaddin Özer ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

 

 

 

 

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