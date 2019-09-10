AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, Ünal ve Durmaz'ın konuğu oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP AK Parti ve MHP’li Elbistan Belediye Meclis Üyeleri’ni misafir etti. AK Parti ile MHP Genel Merkezi’ndeki her iki ziyarette Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç da yer aldı. Toplantıda, ilçenin gündemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanı ile AK Parti’li ve MHP’li Elbistan Belediye Meclis Üyeleri ile genel merkezimizde bir araya geldik, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Elbistan heyetinin daha sonraki durağı ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi oldu. Elbistan heyeti, burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın konuğu olarak, istişarelerde bulundu. Durmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti, Cumhur İttifakı'nın bir güzelliğinin yansıması olarak gördüğünü ifade etti.











