banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, Ünal ve Durmaz'ın konuğu oldu

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan Belediye Meclis Üyelerinden oluşan heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın konuğu oldu.

AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, Ünal ve Durmaz'ın konuğu oldu
banner143

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir DurmazMHP AK Parti ve MHP’li Elbistan Belediye Meclis Üyeleri’ni misafir etti. AK Parti ile MHP Genel Merkezi’ndeki her iki ziyarette Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç da yer aldı. Toplantıda, ilçenin gündemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanı ile AK Parti’li ve MHP’li Elbistan Belediye Meclis Üyeleri ile genel merkezimizde bir araya geldik, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
Elbistan heyetinin daha sonraki durağı ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi oldu. Elbistan heyeti, burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın konuğu olarak, istişarelerde bulundu. Durmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti, Cumhur İttifakı'nın bir güzelliğinin yansıması olarak gördüğünü ifade etti. 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gurbetci 3 gün önce

Toplanip toplanip gidiyorsunuz ama kendi menfat iniz icin afsin elbistan a termik santrali kul zehir saçmaya devam ediyor seçimler arifesinde santrale yakinmahalleleri istimlak ederek kaldiracaklardi guya enerji bakani ve mahir unal in sozu var ama her nedense unutuldu Çogulhanlilar ve Alemdarlilar 35 yildir oldugu gibi yine olume terkedilmekteler biran once soz verenlerin sozlerini tutmalari dileklerimle

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sibir 3 gün önce

Şimdi elbistan yükselir aman dikkat yeyin için gezen.haram lokmalarınız çıkar elbet

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mustafa 3 gün önce

Koltuklar güzelmiş, insanın oturunca kalkası gelmiyor değil mi?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 3 gün önce

İşte bu birliktelik süper birşey hadi durmayın çalışın kıskansınlar. meydanı boş bırakmayın daha çok kenetlenin. Ben çocuğuma akp ve mhp yi öğretiyorum çünkü bu ülkenin temeli bu partilerde

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
Elbistanli 3 gün önce

Sorunlar çözüm buldu mu santral işçilerine gönderilmeyeceksiniz denildi gönderilecek mi Elbistan da ki yolların yapımına ve yolların tamamının yapılması projeye eklendi mi otopark yapılacak mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İşçi 3 gün önce

AEL işçilerinin yuvasını el birliğiyle dağıttınız bizi bir kan emici şahsiyetsiz sendikaya kurban ettiniz hakkım haram zehir olsun rabbim sizinde yuvanızı dağıtsın çoluk çocuğunuzdan bulursunuz inşALLAH

Cevapla
Beğenmedim! (5)
Avatar
Kamuran Demir Sinop 2 gün önce

Yıllarca davamız dedik, ömrümüzü verdik, mevcut iktidarın yaptıklarını eleştirdik kafatasçı olduk, ırkçı olduk bu vatanı karşılıksız sevdik, liderimiz dava adamı Bahçeli dedik liderimizle çocuğu yok diye dalga geçildik, şimdi birlikte yan yana resim çektiriyorlar,,, güler misin , ağlar mısın ey hayat...
Kabullenemiyorum neden seçmen kaydı artık anlayın sayın MHP yönetimi bizleri usandırdınız çok yazık...

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner116