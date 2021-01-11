AK Parti ve MHP’den ortak açıklama

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından yapılan ortak açıklamada, kentin asıl gündeminin hizmet ve yatırımlar olması gerektiği vurgulandı.

Ortak açıklamada, “Birçok yatırımla ilgili zaman harcamayı kendisine görev edinmiş bir ekibi ne kadar hedeflerinden alıkoymaya çalışsalar da yılmayacağımızı ve hatta bu gibi ataklar bizler için içimizde yanan hizmet ateşine su dökmek değil tam tersine benzin dökerek yanan ateşi daha da alevlendirdiklerinin bilinmesini isteriz” denildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan tarafından yapılan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız ile Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen’in de katıldığı basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ülkemizin birlik beraberliği, bölünmez bütünlüğü ve 2023-2053-2071 vizyonuyla vatanımız için tüm ruhu, inancı ve azmiyle çalışmalar yürütmektedir” ifadesi kullanıldı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, “Her ne kadar bu birlik, beraberlik ve huzur birilerinin canını yaksa da biz ülkemiz ve Elbistan’ımız için daha fazla çalışacağız” diyerek, “Ülkemizde kaos sevicileri üzecek bu çalışmalar için merkezi-yerel teşkilatlarımızla aynı vakarla bu dik duruşu yücelterek Cumhur İttifakı’na olan bağlılığımızı vurguluyoruz. Cumhur İttifakı olarak sarsılmaz irademiz ve kararlı duruşumuz ile Elbistan’ımız için canla, başla çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Biri açken diğeri tok kalamayan aynı zamanda vatan, bayrak, şehitlik makamı deyince en önde koşan Anadolu’nun yiğit evlatlarıyız” şeklinde konuştular.

Elbistan’a yatırım ve hizmetler noktasındaki hedeflerinden alıkonulma çabalarını yadırgadıklarını vurgulayan Başkan Tıraş ve Başkan Bostan, şunları söylediler:

“Bizler halkımızın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Bakanı Sayın Devlet Bahçeli liderlerimizin istikametinde gün geçmesin ki bir müjdeyle hemşerilerimizi karşılamak isterken;

Atık su arıtma tesisi, biyogaz üretim tesisi, Adatepe - Karakuz Barajı, TOKİ konutları temel inşaatı, doğalgaz müjdesi, Göksun - Elbistan yolu, Elbistan - Malatya yolu, Büyük Yapalak Göleti çalışmaları, adliye sarayı, hükümet konağı, diş hastanesi, okullarımız, devlet hastanemiz, müzemiz, Besi OSB, İstiklal Üniversitesi ve yeni açılan bölümler, organize sanayi bölgesi için yatırımcı teşvikleri ve bölgemize sayamadığım birçok yatırımla ilgili zaman harcamayı kendisine görev edinmiş bir ekibi ne kadar hedeflerinden alıkoymaya çalışsalar da yılmayacağımızı ve hatta bu gibi ataklar bizler için içimizde yanan hizmet ateşine su dökmek değil tam tersine benzin dökerek yanan ateşi daha da alevlendirdiklerinin bilinmesini isteriz.

Elbistan’ımızın gelişmesi, kalkınması için başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal bakanımız, bölge milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere tüm kademelerimizce hemşerilerimize hizmet etmekten onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.”





