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AK Parti ve MHP'den milli mücadele kahramanları ve şehit kabri ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı ve MHP Elbistan, Ekinözü ve Nurhak İlçe Teşkilatı üyeleri, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılı kapsamında Elbistan’da milli mücadele kahramanları ve şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

AK Parti ve MHP'den milli mücadele kahramanları ve şehit kabri ziyareti
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 AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, Nurhak İlçe Başkanı İbrahim Doğan ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik ile yönetim kurulu üyeleri, milli mücadele kahramanı Ali Hafız Oğlu Mehmet Efendi ve terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizin Hocazade Mezarlığı’nda bulunan kabirleri ziyaret edildi. Programda tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kabir ziyaretleri sonrasında değerlendirme yapan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, “Bugün kabrini ziyaret ettiğimiz Ali Hafız Oğlu Mehmet Efendi, Maraş’ın işgal edilmesi sırasında, Karahüyük ve çevresindeki köylerinden topladığı 140 kişilik çeteyle Maraş savunmasına katılmıştır. Gençliğinde yaptığı güreşçiliği ile ‘sırtı yere gelmeyen pehlivan’ olarak anılan Ali Hafız Oğlu Mehmet Efendi, hem din adamlığı ve hem de devletin şerefli bir memuru olmanın gereğini hakkıyla yerine getirerek düşman botları altında Müslümanlık ve Türklük onurunu ezdirmemiştir. Bizler de hem milli mücadelemizde hem de terörle mücadelemizde şehit düşen kahramanlarımızı anmak istedik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç da, şehitlerimizin haklarının asla ödenmeyeceğini belirterek, “Şehitlerimiz, kanları ile suladıkları bu toprakların vatan olmasını sağladılar. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.


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