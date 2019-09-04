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AK Parti Nurhak İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Mehmet İnan’ın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiği bildirildi.

AK Parti Nurhak İlçe Başkanı istifa etti
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Kasım 2017’de yapılan kongrede AK Parti Nurhak İlçe Başkanı olan Eczacı Mehmet İnan, görevinden istifa etti. Konu ile ilgili AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İnan’ın, işlerinin yoğunlu sebebi ile istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İşlerinin yoğunluğu nedeniyle Nurhak İlçe Başkanımız Mehmet İnan İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. Mehmet İnan kardeşimize bugüne kadar partimize yapmış olduğu hizmetleri nedeniyle teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Nurhak İlçe Başkanlığı görevini İlçe Başkan Yardımcımız Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Ahmet Kuyruk vekaleten yürütecektir.”

 


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