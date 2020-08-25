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AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu

AK Parti Elbistan ilçe kongresinin yapılacağı tarih belli oldu.

AK Parti'nin kongre tarihi belli oldu
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AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, pandemi dolayısıyla askıya alınan ilçe kongrelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Debgici, “İlk olarak önümüzdeki hafta 5 Eylül Cumartesi günü Dulkadiroğlu ilçe kongresini gerçekleştireceğiz. 6 Eylül Pazar günü Çağlayancerit ve Pazarcık öğleden önce ve sonra 2 kongre gerçekleştireceğiz. 12 Eylül Cumartesi Onikişubat kongremizi yapacağız. 13 Eylül Pazar günü öğleden önce Andırın öğleden sonra Afşin kongrelerimizi yapacağız. 19 Eylül tarihinde öğleden önce Ekinözü öğleden sonra Türkoğlu kongrelerimizi yapacağız. 20 Eylül Pazar günü de Nurhak ve Elbistan ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.


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