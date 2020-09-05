Ayrıntılar geliyor....
AK Parti'nin İlçe Başkanı Ahmet Tıraş Oldu
Resmi açıklama Saat: 14.00 yapılacaktır.
05 Eylül 2020 Cumartesi 12:20
ilçemiz için hayırlı olsun inşAllah
Allah Hayırlı Eylesin AK parti ve Elbistan için en deneyimli, Çalışkan, Elbistan büyük hizmetler verecek kişiyi seçmişler.
Güzel bir seçim, uzaktan gördüğümüz kadarıyla halkın nabzını bilen mütevazi bir insan. İnşAllah kibirlenmeden, tevazusunu koruyarak bölgemize hizmetini yapar.
Ahmet Bey AKP ilce Başkanlığınızı tebrik eder ,başarılar dilerim.
hayırlı ugurlu olsun
Hayırlı olsun tebrikler başkanım
Sayın Ahmet bey yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun Allah mahcup etmesin. Allah hayırlı ve başarılı hizmetler nasip etsin yolun açık olsun
Oh bee !.. Hele şükür ilçe başkanı " atandı " !!! Bu yüzden şimdiye kadar geceleri meraktan gözümüze uyku haram olmuştu ! Genel merkezin belirlediği " TEK İSİM " elbette seçilecek (!) buna da " seçim " mi denilecek ?! Ne diyelim ?! Bunun gibi daha neler neler görüyor, duyuyoruz !.. Hele devam eyleyin bakalım !!!..