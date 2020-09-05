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AK Parti'nin İlçe Başkanı Ahmet Tıraş Oldu

Resmi açıklama Saat: 14.00 yapılacaktır.

AK Parti'nin İlçe Başkanı Ahmet Tıraş Oldu
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Ayrıntılar geliyor....

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Ali-Veli 8 saat önce

Oh bee !.. Hele şükür ilçe başkanı " atandı " !!! Bu yüzden şimdiye kadar geceleri meraktan gözümüze uyku haram olmuştu ! Genel merkezin belirlediği " TEK İSİM " elbette seçilecek (!) buna da " seçim " mi denilecek ?! Ne diyelim ?! Bunun gibi daha neler neler görüyor, duyuyoruz !.. Hele devam eyleyin bakalım !!!..

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yusuf yılmaz 8 saat önce

ilçemiz için hayırlı olsun inşAllah

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Abdullah YARBİ- ANKARA 8 saat önce

Allah Hayırlı Eylesin AK parti ve Elbistan için en deneyimli, Çalışkan, Elbistan büyük hizmetler verecek kişiyi seçmişler.

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vatandas 8 saat önce

Güzel bir seçim, uzaktan gördüğümüz kadarıyla halkın nabzını bilen mütevazi bir insan. İnşAllah kibirlenmeden, tevazusunu koruyarak bölgemize hizmetini yapar.

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Muslum arslan 7 saat önce

Ahmet Bey AKP ilce Başkanlığınızı tebrik eder ,başarılar dilerim.

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lokantacı kadir akdaş ankara 6 saat önce

hayırlı ugurlu olsun

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Kerim Yilmaz 6 saat önce

Hayırlı olsun tebrikler başkanım

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Veli zencirkıran 6 saat önce

Sayın Ahmet bey yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun Allah mahcup etmesin. Allah hayırlı ve başarılı hizmetler nasip etsin yolun açık olsun

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