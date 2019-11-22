AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ofisinden santral açıklaması

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afşin-Elbistan Termik Santralinin de içinde bulunduğu, Termik Santrallere baca filtrelerinin yapım süresinin uzatılması bir süredir kamuoyunun gündemindedir.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ofisinden, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için tanınan sürenin uzatılması ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Daha öncede 18/07/2019 tarihinde süre uzatılması gündeme gelmiş Kahramanmaraş Milletvekillerimizin girişimleriyle önerge vermek suretiyle bu süre uzatımı iptal edilmişti.

Gelinen noktada, baca filtrelerinin yapım süresi ve yapım maliyeti, santrallerin çalışmaması durumunda ortaya çıkacak ekonomik maliyetler ve santrallerde çalışan işçilerimizin geçimleri dikkate alınarak yeniden gündeme getirilmiştir. Bu gündeme gelme sonrasında Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak bir takım çalışmalar yaptık ve bu çalışmalar sonrasında; Sayın Cumhurbaşkanımız ’da konuya el atmış, gerekli önlemler alınmadığı takdirde gerekirse kapatırız talimatını vermiştir. Cumhurbaşkanımız’ın talimatı sonrasında külü tutan filtrelerin %80 oranında tamamladığı, asıl kirliliğe sebep olan fuel oil’in yerine doğalgaza geçileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak termik santrallerin kapatılması durumunda bölgeye ekonomik girdisi, işçilerin yaşayacağı mağduriyet ve kapatılması durumunda ortaya çıkacak ekonomik yük dikkate alınarak, ciddi denetim mekanizmasıyla denetlenmesi koşuluyla bu yasa çıkarılmıştır.

EÜAŞ ve EÜAŞ’tan özelleşen kömür yakıtlı santrallerin toplam kurulu gücü 8.330 MWe’dir. Bu santrallerin çevre mevzuatına uyum açısından mevcut durumları incelendiğinde, çevresel yatırımlarının 2019 sonuna kadar yetiştirilemeyeceği, 2020 yılı için kapatılması düşünülen kömür santrallerinin yerine yüzde 56 verimli doğalgaz santrallerinin çalışacağı kabul edilirse; tahmini fazladan 19 milyar 200 milyon TL tutarında doğalgaz maliyeti oluşabileceği öngörülmektedir.

Termik santraller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/7/2020 tarihinden itibaren 4 ayda bir denetlenecek, Yapılan her bir denetimde iş planına uygun olmadığı tespit edilen tesislere ilgili idari para cezaları yirmi kat artırılarak uygulanacaktır. İş planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulacaktır.

Burada Elbistan ve Afşin’deki vatandaşlarımızın sağlığını korumak, öncelikli görevimizdir. Bunun yanında santrallerin kapatılmak yerine önlemleri alınmış bir şekilde çalışmaya devam etmesi de takipçisi olacağımız bir konudur. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."