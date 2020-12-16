AK Parti Kadın Kolları’nda devir teslim yapıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Elbistan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na, bir süredir bu görevi sürdüren Dilek Çevik’in yerine Ayşe Yıldız atanmıştı. Yıldız, görevini Dilek Çevik’ten teslim aldı. Devir teslim için AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda tören düzenlendi. Törene, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gülpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Görevini Yıldız’a teslim eden AK Parti Elbistan Kadın Kolları eski başkanı Dilek Çevik, “İki seçim atlattık. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’la yol arkadaşı olmak bizim için onur verdi. Bizimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ise, “Bu bayrak değişimi hayırlara vesile olsun. Bizler dava arkadaşlarımız her zaman koruyup kollamakla mükellefiz. Dilek Çevik başkanımız, bugüne kadar takdire şayan çalışmalara imza attı. Dava arkadaşlığımız devam edecek. Tüm dava arkadaşlarımızın emeklerine ve ellerine sağlık. Ayşe Yıldız başkanımıza ve ekibine yeni görevinde hayırlar diliyorum. Bizler, ak nefer olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde daha güzel işlere ve çalışmalara imza atacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız da, “Partimiz için elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, Çevik’e bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, görevi üstlenen Yıldız’a da başarı dileğinde bulundu.

Başkan Tıraş ve Başkan Okur, görevini devreden Çevik’e çeşitli hediyeler verdi.





