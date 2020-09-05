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AK Parti İlçe Başkanı Tıraş’tan ilk açıklama

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, yaptığı ilk açıklamada, “Şahsıma tevdi edilen “Elbistan AK Parti İlçe Başkanlığı“ görevini şeref bilerek hemşerilerimin her sorununa kulak verip, bizi var eden milletimize hizmet etme şerefi nasip oldu” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Tıraş’tan ilk açıklama
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Başkan Tıraş, şunları söyledi:

“Biz, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla bu yola çıktık diyen AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ile birlikte AK Ailede yer almaktan büyük keyif ve gurur duyuyorum. AK Partinin neferi olarak Elbistan’ımızda 7. Olağan Kongreye Partimizin adayı olarak İlçe Teşkilat Başkanlığı değişimi sürecinde şahsıma gösterilen sevinç, coşku ve heyecan dolu tebrik mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca değerli Başkanım Av. Hasan Sungur’a ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

‘Elbistan için güzellikleri arayan olmaya, koşmaya geliyoruz’ diyen Başkan Tıraş, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Elbistan’ımızın gelişimi ve değişimi için her konuda mücadele vermeye; gönlümüzü verdiğimiz AK Partimiz için her kesimini derleyip toparlayarak Elbistan’ımızı birlik beraberlik duygusuyla bir araya getirmeye; merkezi-yerel yönetimlerimiz ile Kahramanmaraş bölge temsilcimiz Sayın Bakanım Mahir Ünal ile “Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır” sözündeki bu şehrin evladı olarak Elbistan’ımıza yapılacak yatırımlar için AK Parti Genel Başkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “her arayan bulamayabilir ancak bulanlar arayanlardır” cümlesindeki Elbistan için güzellikleri arayan olmaya, koşmaya geliyoruz.

Biz inandığımız yolda yürürken itiraz etmek yerine iştirak eden, sorun etmek yerine çözüm bulan, kimse yoksa ben varım diyen, ülkesini sözde değil özde seven bir anlayışla Elbistan’ımızda bu davanın neferi olacağıma söz veriyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

 


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AK Parti İlçe Başkanı Tıraş’tan Ilk Açıklama
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Bahtı kara Elbistan 7 saat önce

Şaşırdık mı yok hep aynı yüzler aynı şahıslar ne güzel dön dolaş dön dolaş aynı şahıslar hadi fotoğraf çekinme kuyruğuna haydi Elbistan’ım

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Mehmet Avcı 8 saat önce

Hayırlı olsun reis yakışır

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Cesurçakır 8 saat önce

Allah hayırlı etsin yola devam

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Mustafa Boynueğri 8 saat önce

Hayırlı olsun dayı...Allah kolaylıklar versin...BAŞARILAR DİLİYORUM.

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fatih göçmen 8 saat önce

hayırlı olsun çalışmalarınızın başarılı olması temennisiyle

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Adnan çiçiek 7 saat önce

Hayırlı olsun

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Duyarlı Albıstani 7 saat önce

Mehmet Tıraş kardeşimize (VERİLEN) bu görevde başarılar dilerim çünkü ne kadar başarılı olursa Elbistanın kazancı demektir. Diğer taraftan maalesef artık tüm partilerde bu adet haline geldi hepsi demokrasi diyor seçim diyor fakat hiç seçimle ne vekil adayı ,ne belediye başkan adayı,nede il,ilçe başkanları seçimle işbaşına gelmiyor

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Ahmeterogan 7 saat önce

Hariliolsunallahyarcinolsun

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