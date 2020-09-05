AK Parti İlçe Başkanı Tıraş’tan ilk açıklama

Başkan Tıraş, şunları söyledi:

“Biz, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla bu yola çıktık diyen AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ile birlikte AK Ailede yer almaktan büyük keyif ve gurur duyuyorum. AK Partinin neferi olarak Elbistan’ımızda 7. Olağan Kongreye Partimizin adayı olarak İlçe Teşkilat Başkanlığı değişimi sürecinde şahsıma gösterilen sevinç, coşku ve heyecan dolu tebrik mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca değerli Başkanım Av. Hasan Sungur’a ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

‘Elbistan için güzellikleri arayan olmaya, koşmaya geliyoruz’ diyen Başkan Tıraş, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Elbistan’ımızın gelişimi ve değişimi için her konuda mücadele vermeye; gönlümüzü verdiğimiz AK Partimiz için her kesimini derleyip toparlayarak Elbistan’ımızı birlik beraberlik duygusuyla bir araya getirmeye; merkezi-yerel yönetimlerimiz ile Kahramanmaraş bölge temsilcimiz Sayın Bakanım Mahir Ünal ile “Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır” sözündeki bu şehrin evladı olarak Elbistan’ımıza yapılacak yatırımlar için AK Parti Genel Başkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “her arayan bulamayabilir ancak bulanlar arayanlardır” cümlesindeki Elbistan için güzellikleri arayan olmaya, koşmaya geliyoruz.

Biz inandığımız yolda yürürken itiraz etmek yerine iştirak eden, sorun etmek yerine çözüm bulan, kimse yoksa ben varım diyen, ülkesini sözde değil özde seven bir anlayışla Elbistan’ımızda bu davanın neferi olacağıma söz veriyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.