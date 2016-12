AK Parti heyeti yardım çadırını ziyaret etti

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı üyeleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı ile ortaklaşa başlatılan Halep’e yardım kampanyası kapsamında Elbistan’da da açılan yardım çadırına destek ziyaretinde bulundular.

Çarşı Atik Camii yanında açılan yardım çadırını ziyaret eden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları üyeleri, kampanyaya destek oldular.

Halep’e yönelik yardım kampanyası hakkında bilgi veren, Hayrat Vakfı Elbistan Temsilcisi Metin Nurduhan, “2016 yılı başında Bayırbucak Türkmenlerine ciddi bir yardım kampanyamız oldu. Tabi o zaman bir savaş söz konusu idi. Ama şuanda Halep’te insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlık orada ölme noktasına gelmiş, yaklaşık 200 bin nüfus 15 kilometrelik bir alana sıkıştırılmış durumda. İzole edilmiş, herhangi bir yardıma müsaade edilmiyor. Ama yine de sağ olsunlar arkadaşlarımız oraya yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. 6 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek bu kampanyaya halkımızın katılımını bekliyoruz. Oradaki drama Türkiye’den başka ses çıkaran hiçbir topluluk yok. Öncelikli olmak üzere gıda ve un yardımı, ikinci el giyecek ve insanlığa lazım olabilecek her şeyi bekliyoruz. 1 yıl, 5 yıl bile giyilmiş elbiseleri bekliyoruz, çünkü oradakilerin çok ihtiyacı var” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk ise, bu kampanyadan hedeflerinin 10 tır yardım malzemesi olduğunu söyledi.

Türk, “Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi olarak geçen yıl 90 tır yardım göndermiştik. Bu yıl ise hedef 99 tır yardım. Elbistan’da ise geçen yıl 9 tır yardım gönderdik, bu defa ise 10 tır yardım göndermeyi hedefliyoruz. Burada amacımız şu; kim bir Müslümanın derdini sıkıntısını giderirse, Allah’ta onun ahirette sıkıntısını giderir düsturundan yola çıkarak, yardım talep ediyoruz. Bir insana fazla ulaşmak, bir insanın daha derdine derman olmak için çaba sarf ediyoruz. Elbistan halkı cömert, geçen yıl bunu gördük. Bizler burada rahat ve huzurlu yaşarken, o insanların da derdine derman olmak amacıyla bu kampanyayı düzenledik. Öncelikle gıda malzemesi olmak üzere kullanmadığımız eşyalardan, yakıt ne varsa biz burada bekliyoruz. Burada toplanan yardımlar tasnif edilecek ve dağıtımı yapılacak. Malzeme yardımında bulunmak isteyenler bize ulaştığı taktirde, evlerinden, işyerlerinden de alabiliriz” diye konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ise, Halep’te büyük bir insanlık dramının yaşandığını dile getirerek, Elbistan halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Kısaca, şunları söyledi:

“Hayrat Vakfı ile Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyasına destek vermeye geldik. AK Parti Teşkilatı olarak geçen yıl yapılan kampanyada da destek verdik. Her türlü destei vermeye hazırız. Bugün dünyada yaşanan olaylar göz önüne alındığında, özellikle Müslüman coğrafyasında katliamlar yapılıyor. Böyle bir durumda bizim sessiz kalmamamız, kardeşlerimize destek olmamız gerekiyor. Onların yanında olduğumuzu her türlü hissettirmek istiyoruz. Aralık ayında burada soğukta durulmazken, orada hem savaş hem de açlık ve sefalet var. Çocukların soğuktan donarak, açlıktan öldüğü yerde bizlerin Müslümanlar olarak sessiz kalmamamız gerekiyor. Giyim, kuşam, ayakkabı, battaniye ve gıda yardımlarını bu çadırlara ulaştırabilirler. Hayır yapmak ta her insana nasip olmaz. İnşallah bizim de bu çorbada biraz tuzumuz olur. Tüm Elbistan halkını bu kampanyaya davet ediyoruz.”