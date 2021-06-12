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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan’dan Elbistan ziyareti

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partisinin Elbistan ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan’dan Elbistan ziyareti
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Genel Başkan İnan, AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı’nda yapacağı istişare toplantısı öncesinde AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı ziyarette, Genel Başkan İnan’a, Başkan Tıraş tarafından el dokuma halı hediye edildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, ilçe teşkilatındaki toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin en güçlü gençlik kolları yapılanması olduklarını belirtti.

İnan’dan önce mikrofona gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen de birer hoş geldin konuşması yaptılar.

Genel merkez MKYK üyeleri ile birlikte çeşitli illerde teşkilat ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında teşkilatlanmış ve çalışmalarını hız kesmeden sürdüren bir gençlik kolları var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2023, 2053, 2071 vizyonu ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan İnan, 2023’te yapılacak seçimlerin önemine değinerek AK Gençlerden de bu yöndeki çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi.

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnandan Elbistan Ziyareti