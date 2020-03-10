AK Parti, Elbistan’da temayül yoklaması yapacak

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, geçtiğimiz hafta İdlib’den gelen şehit haberleri sonrası iptal edilen ilçe kongreleri ve mevcut başkanların aday olmadığı ilçelerdeki sürece yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Debgici, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin yürekleri dağlayan şahadet haberi sonrasında erteledikleri Çağlayancerit ve Pazarcık ile Afşin ilçe kongreleriyle ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

Başkan Debgici, şu ifadeleri kullandı:

“Aday olmayacağını açıklayan Elbistan ve Türkoğlu ilçe başkanlarımızın açıklamaları sonrasında bu ilçelerimizde de yoğun bir şekilde adaylık başvuruları devam etmektedir. İnşallah bu hafta sonu da Elbistan ve Türkoğlu ilçelerimizde başvuruda bulunan adaylarımıza yönelik teşkilat temayülümüzü yapacağız. Ertelenen ilçe kongrelerimizden Afşin ilçemizde 21 Mart 2020 Cumartesi günü, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerimizde 22 Mart 2020 Pazar günü kongrelerimizi yapacağız. Partimiz kurulduğu günden bugüne büyük bir coşku ve heyecanla bayram havasında geçen kongrelerimizde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve büyük bir katılım sağlayan teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize ve tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum."