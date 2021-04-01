AK Parti Elbistan’da 17 bin fidan dağıttı

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Tıraş’ın girişimleri ile daha yeşil bir Elbistan için vatandaşlara toplam 17 bin fidan dağıtıldı.

AK Parti ilçe başkanlığı önünde gerçekleştirilen dağıtıma ilçe yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçede bir ağacın dahi önemli olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan ağaç dikmelerini ve onları korumalarını istiyoruz" dedi.

Yapılan fidan dağıtımı kapsamında 17 bin adet çam fidanı toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara ve talep eden mahalle muhtarlarına teslim edildi.