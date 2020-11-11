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AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı belli oldu

AK Parti Elbistan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na genel merkez tarafından Ayşe Yıldız atandı.

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı belli oldu
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AK Parti’nin Elbistan, Nurhak, Afşin ve Andırın Kadın Kolları Başkanlığı’na Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca atama yapıldı. AK Parti Elbistan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na, bir süredir bu görevi sürdüren Dilek Çevik’in yerine Ayşe Yıldız atandı. Yıldız ve diğer ilçelerin kadın kolları başkanlarının atama yazıları, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur tarafından teslim edildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Okur, yeni atanan başkanlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın atamalarını gerçekleştirdiği ilçe kadın kolu başkanlarımıza başarılar diler, önceki dönem görev yapan başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

 


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