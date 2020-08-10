AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Perşembe günü belli oluyor

Genel merkezde yapılacak mülakata, başkan adaylarından alfabetik sırayla Ahmet Tıraş, Elife Aynur Soydan ve Ramazan Yıldırım’ın çağrıldığı öğrenildi.
AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi kapsamında ilçe başkanı olacak kişiyi belirleyecek mülakat takvimi belli oldu. İlçe teşkilatında yapılan temayül sonuçlarına göre, AK Parti Genel Merkezi’ndeki mülakata, Ahmet Tıraş, Elife Aynur Soydan ve Ramazan Yıldırım’ın çağrıldığı belirtildi. 3 adayın, 13 Ağustos Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde mülakata alınacağı bildirildi.
Mülakat sonucunda AK Parti Elbistan İlçe Başkanı olarak bu 3 isimden birinin tek adaylığında kongreye gidilmesi bekleniyor.
Al birini ; vur diğerine !!!.. Değişen hiç bir şey yok !..