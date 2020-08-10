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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Perşembe günü belli oluyor

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı yarışı, 13 Ağustos Perşembe günü Ankara’da parti genel merkezindeki mülakat sonucu belirlenecek.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Perşembe günü belli oluyor
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Genel merkezde yapılacak mülakata, başkan adaylarından alfabetik sırayla Ahmet Tıraş, Elife Aynur Soydan ve Ramazan Yıldırım’ın çağrıldığı öğrenildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi kapsamında ilçe başkanı olacak kişiyi belirleyecek mülakat takvimi belli oldu. İlçe teşkilatında yapılan temayül sonuçlarına göre, AK Parti Genel Merkezi’ndeki mülakata, Ahmet Tıraş, Elife Aynur Soydan ve Ramazan Yıldırım’ın çağrıldığı belirtildi. 3 adayın, 13 Ağustos Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde mülakata alınacağı bildirildi.

Mülakat sonucunda AK Parti Elbistan İlçe Başkanı olarak bu 3 isimden birinin tek adaylığında kongreye gidilmesi bekleniyor.


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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Perşembe Günü Belli Oluyor
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Ali-Veli 10 saat önce

Al birini ; vur diğerine !!!.. Değişen hiç bir şey yok !..

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Ahmet Kurtarmış 10 saat önce

Elife hanımı Kadın kolları başkanlığı döneminden de çok iyi tanırım. Siyasetin en temiz isimlerinden biri. Olduğu takdirde işinin hakkını vereceğine eminim. Elbistan için hayırlı olur inşAllah.

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Yılmaz Yilmaz 10 saat önce

Ahmet tıraşın olmalı hata yapıp başkasını seçmezler inş

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Emine Saymaz 9 saat önce

Elife Hanımı bu yarışın içinde görmek çok gurur verici. Türkiye de güzel olan ilklerden birini yaşamalı artık Elbistan. Elife Hanımla siyasete kalite gelecektir.

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MEHMET 10 saat önce

Elbistanın gururu gençliğn abisi elbistanın köyleriyleriyle mahallesiyle sevilen kardeşi benim dayım ahmet tıraş beyefendiyi elbistanda görmek gurur veririci.

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Ahsen Yardım 10 saat önce

Bir kadın olarak Elife Hanımın olmasını gönülden isterim. Artık teşkilatlarda kalitenin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum.

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Hanifi 10 saat önce

Meselenin siyasetten öte insanlık olduğunu düşündüğümüzde Elife hanımın layıkıyla bu görevi üstleneceğinden şüphemiz yoktur.

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Hüseyin 9 saat önce

Elife Aynur Soydan olur umarım.

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