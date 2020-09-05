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AK Parti Ekinözü ve Nurhak ilçe başkanları açıklandı

AK Parti Ekinözü ve Nurhak ilçe başkanları açıklandı
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yapılan istişareler ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Ekinözü ve Nurhak ilçe başkanlığına getirilen isimler belli oldu.

AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin olurken Nurhak İlçe Başkanlığına ise Arif Gevrek getirildi.

AK Parti İl Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer ve İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’ye kongrede aday olmayacaklarını belirten Ekinözü, Elbistan, Nurhak ve Türkoğlu İlçe Başkanlarının yerine gelen isimler belli oldu. Buna göre; Ekinözü İlçe Başkanlığı görevine Özgür Çetin, Nurhak İlçe Başkanlığı görevine Arif Gevrek getirildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Görevi devreden İlçe Başkanlarımız; Ekinözü Mesut Çiçek, Elbistan Hasan Sungur, Nurhak Ahmet Kuyruk ve Türkoğlu Veli Ünlü Başkanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni atanan İlçe Başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.”

 


Yerel Manşetler
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AK Parti Ekinözü Ve Nurhak Ilçe Başkanları Açıklandı
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