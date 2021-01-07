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AK Parti'den kan bağışı

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı, pandemi sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

AK Parti'den kan bağışı
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AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen ve yönetim kurulu üyeleri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ‘Kan bağışı hayat kurtarır’ sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Pandemi süreci nedeniyle kan bağışında bulunmanın öneminin bir kez daha arttığına dikkati çeken Başkan Tıraş, kan vererek hayat kurtarmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Tıraş, Kızılay kan alma aracının 8 Ocak’a kadar Elbistan’da kalacağını belirterek, “Salgın nedeniyle azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlattık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte kan bağışında bulunduk. Kızılay’ın aracı, 8 Ocak Cuma gününe kadar bağışları kabul ediyor. Tüm hemşerilerimizi, kan bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet ediyoruz” dedi.

 


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AK Partiden Kan Bağışı