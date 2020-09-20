AK Parti'de Ahmet Tıraş dönemi başladı

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongresi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ile Mehmet Cihat Sezal, AK Parti İl Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çevre ilçe belediye ve ilçe başkanları ile CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan ve delegeler ile partililer katıldı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı yayınlandı.

Kongrenin açılış konuşmasını 3 yıldır AK Parti Elbistan İlçe Başkanı olan Hasan Sungur yaptı.

Sungur'un teşekkür konuşmasının ardından kürsüye gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti'de bayrak değişimi yaşandığına dikkat çekerek, "Bu aziz milletin emanetini en iyi şekilde taşıyacağız. Elbistan’ı kalkındıracağız. Elbistan’ın kaybetmeye tahammülü kalmadı. Bahane üretecek hakkımız yok. Biz insanların gönlüne girmeye söz verdik. Gece de gündüz de üreteceğiz. Hep beraber teşkilatımızla birlikte şehrimizi kalkındıracağız. İlçe Başkanımız Ahmet Tıraş beyefendiye ve yönetimdeki kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise, "Bizim teşkilatçılığımız daha görev seferberliği anlayışının gereğidir. Hepimizin rızası insanların gönlüne gitmektir. Teşkilatçılık gönüllülük esasına dayanır. Ahmet Tıraş başkanımız bu bayrağı daha ileri taşıyacak. Hep beraber koordineli şekilde başaracağız. Sloganımız durmak yok koşmaya ve çalışmaya devam olacak. İstişare edeceğiz. Birbirimize değer vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise kongreye telekonferansla katıldı. Başkan Tıraş ve yönetimine başarılar dileyen Ünal, söyle konuştu:

"Bizim mücadelemiz bir millet aşkı hikâyesi. Milletimiz dualarında yoğrulmuş, müreffeh geleceğini şiar edinmiş bir hareketin neferleriyiz. AK Partiyi bugünlere getiren fedakar ve çalışkan teşkilatıdır. Ak Parti'yi girdiği bütün seçimlerde birinci parti yaparak destansı bir başarıya imza atmıştır. Bizler esasında adalet kalkınma ve milletimizin refahını daha da artırmak için siyaset yapıyoruz. Milletin oyunu büyük bir sorumluluk olarak aldık. Bugüne kadar hiçbir derde deva olmamış konuşmaktan başka bir şey yapmamış olanlar için ise Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile insan ölür kalır eseri eşek ölür kalır semeri diyoruz. Biz eser bırakanlarız. Verdiğimiz sözleri tuttuk tutmaya devam edeceğiz."

AK Parti iktidarında Elbistan’ın altyapı da neye ihtiyacı varsa yapıldığını belirten Mahir Ünal, "Şehirleri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır. Türkiye'nin sorunlarını CHP’lisi de İYİ Parti’lisi de hepsi AK Parti'nin çözeceğini söylüyor. 18 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Elbistan’a yapılan her yatırım Elbistan’ı değiştiriyor ve kalkındırıyor. Arı gibi çalışan başarılı ve belediyecilik deneyimini olan Elbistan’ımıza aktaran; bizim de her projesini desteklediğimiz Mehmet Gürbüz ve teşkilatımızla ilçemizi ayağa kaldıracağız. El ele vererek önümüzdeki günler daha güzel olacak. Bu kutlu yolculukta görev alan dava arkadaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum. İlçe başkanımız Hasan Sungur'a teşekkür ediyor bayrağı devralan Ahmet Tıraş'a ve yönetimine de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kongrede son olarak kürsüye gelen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise, kendisine ve ekibine verilen desteğe teşekkür ederek, “Elbistan’ın çehresini değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hep beraber Elbistan’ımız için gece gündüz demeyeceğiz. Çok daha farklı şeyler yaşayacağız. Hafta geçmeden ilçemize müjdeler vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Tıraş’ın yönetiminde ise, Ahmet Pektaş, Ali Güçlü, Ali Havan, Ali Sungur, Alper Arslan, Battal Karaca, Belgin Karataş, Betül Batur, Bünyamin Karaduman, Cuma Öztunç, Ertuğrul Sönmez, Hacı Ahmet Gül, Hacı Çiftlikli, Hülya Kırılmaz, Kürşat Ekici, Mahir Özdoğan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Ermurat, Mustafa Acer, Ragıp Kul, Ramazan Yıldırım, Recep Çevik, Sefa Olgun, Sefa Uğur, Serhat Demir, Sinan Kibar, Süleyman Kahraman, Uğur Koç ve Yunus Ağır yer aldı.





