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AK Parti başkan adaylarını açıklayacak

AK Parti’nin, aralarında Elbistan’ın da bulunduğu 10 ilçe teşkilatındaki 7.Olağan Kongrede başkan adayı olarak göstereceği isimler, 5 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek aday tanıtım toplantısı ile açıklanacak.

AK Parti başkan adaylarını açıklayacak
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AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nın, pandemi süreci nedeniyle askıya alınan ilçe kongreleri ile ilgili takvimi netleştirmesinin ardından başkan adaylarının kim olacağı sorusu yanıtını buluyor. AK Parti, Kahramanmaraş’ta sırasıyla Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık, Onikişubat, Andırın, Afşin, Ekinözü, Türkoğlu, Nurhak ve Elbistan’da kongreleri gerçekleştirecek.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi ise 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Kongre öncesinde başkan adayı olarak Ahmet Tıraş, Elife Aynur Soydan ve Ramazan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi’ndeki mülakata çağrılmıştı. Ağustos ayı içerisindeki mülakat sonrasında başkan adayının kim olacağı açıklanmamıştı.

Alınan son bilgilere göre, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, 5 Eylül Cumartesi günü bir aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. Aday tanıtım toplantısında 10 ilçenin başkan adayı açıklanacak.



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