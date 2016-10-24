AK Gençlik, Şehit Halisdemir’i kabri başında dualarla andı

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları üyeleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’i, Niğde’deki kabri başında dualarla andı.

Elbistan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, ziyaret ettikleri demokrasi şehidi Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e de, böyle kahraman bir evlat yetiştirdiği için şükranlarını sundu.

AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları üyeleri, FETÖ mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı'nı canı pahasına savunan ve darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi başından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i kabri başında dualarla andı. AK gençler, kabir ziyaretinin ardından şehidin Niğde’ye bağlı Bor ilçesinin Çukurkuyu Beldesi’ndeki baba ocağında aile fertleriyle bir araya geldi.

Şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e taziyelerini ileten AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, demokrasi şehidi Astsubay Ömer Halisdemir’in kahramanlığını her zaman örnek alacaklarını kaydetti.

Şehit Halisdemir’in darbe gecesi gençlere vatan sevgisinin ne denli fedakarlık istediğini bir kez daha ispatladığını vurgulayan Karaç, “15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilere teslim etmeyen kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ve ailesini ziyaret etmek için Niğde'ye geldik. Kahramanlık destanı yazan günümüzün Seyit Onbaşısı Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Niğde'de bulunan kabrinde dua ederek, vakur duruşundan bir an olsun taviz vermeyen ailesini ziyaret ettik. Gönüldeki iman, omuzdaki yıldızlardan daha önemli, vatan uğruna ne gibi fedakarlıklar yapılabileceğini bize gösteren, şahadetiyle memleketin yüreğini dağlayan Ömer Halisdemir'in ailesi tüm Türkiye’nin ailesidir. Şehidimizin kahramanlığı, tarih sayfalarında nesilden nesle anlatılacak ve asla unutulmayacaktır. O, bize vatan sevgisinin ne denli fedakarlık istediğini ispatlamıştır. Biz, ondan razıyız. Allah, başta kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere demokrasi şehitlerimize ve terör operasyonlarında şehit düşen güvenlik güçlerimize rahmet eylesin” şeklinde konuştu.