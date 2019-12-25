Aile İçi Eğitim Semineri’nin 2.’si düzenleniyor

15 günde bir düzenlenen ve her hafta farklı bir konuşmacının katıldığı seminere, 22 aile katılım sağlayacak. Bir sonraki seminere katılmak isteyen aileler için ise başvurular başladı.

Düzenlenecek olan seminer hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Toplumun en küçük biriminin aile olduğu gerçeği kaçınılmazdır. İletişimsizliğin de ilk öğrenildiği yerin aile olabileceği düşüncesiyle bu sorunun çözümü için aile ve aile içi iletişim ele alınmalıdır. Aile içi iletişim konularının ele alınarak; aile huzurumuza bir nebze katkı sağlamayı hedefledik. Biz biliyoruz ki, Ailede huzuru yakalayan insan daha verimli bir çalışan, doğaya, çevreye, insanlığa daha faydalı bir birey olacaktır. Bu anlayış ile Belediyemiz Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından başlatılan Aile İçi Eğitim Seminerinin ikincisi, 27 Ocak 2019 Cuma günü saat 19:30 da ilçe milli eğitim müdürlüğü milli irade toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Konuşmacı olarak Kent Konseyi Başkanı Nadir Adbay’ın yer alacağı seminere 22 aile katılacaktır.

15 günde bir düzenlenen bu seminerimizin üçüncü oturumuna katılım sağlamak isteyen ailelerimizin 0552 464 4646 nolu WhatsApp hattımıza veya Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne başvurmaları gerekmektedir” denildi.